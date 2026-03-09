Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Lichtenau-Husen (ots)

(ivdh) In der Nacht von Samstag, 07. März, auf Sonntag, 08. März, brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Anschrift "Feriendorf" in Lichtenau-Husen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 23.30 Uhr und 07.00 Uhr beschädigten die Täter ein Fenster, gelangten dadurch in das Gebäude und durchwühlten mehrere Räume. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

