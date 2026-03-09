Polizei Paderborn

POL-PB: Ford Ranger landet nach Unfall in einer Garage - Zwei leichtverletzte Autofahrer

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Zwei leichtverletzte Autofahrer und eine beschädigte Garagenwand sind das Ergebnis eines Unfalls im Kreuzungsbereich der Pappelallee mit der Sander-Bruch-Straße in Paderborn-Sande.

Der 82-jährige Fahrer eines Ford Rangers war am Freitagnachmittag, 06. März, gegen 16.30 Uhr, auf der Sander-Bruch-Straße in Richtung Ostenländer Straße unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund von tiefstehender Sonne übersah er, dass eine vorfahrtsberechtigte 23-Jährige in einem Hyundai i30 von der Pappelallee aus nach rechts auf die Sander-Bruch-Straße einbog. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Ranger über die Gegenfahrbahn und prallte gegen die Garagenwand eines Einfamilienhauses. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige leichtverletzt in ein Paderborner Krankenhaus. Der Rangerfahrer wurde vor Ort behandelt. Der Ford konnte aus der Garage gezogen werden und blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Autos und an der Garage beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Die Sander-Bruch-Straße war zwischen der Pappelallee und der Klausheider Straße für rund 70 Minuten komplett gesperrt.

