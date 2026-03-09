Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall auf der L549

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mh) Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag, 07. März, bei einem Unfall auf der L549 bei Bad Wünnenberg-Fürstenberg schwere Verletzungen zugezogen.

Der 49-jährige Fahrer einer Honda war auf der Landstraße gegen 15.05 Uhr aus Fürstenberg kommend in Richtung Bad Wünnenberg unterwegs. Kurz vor einer Einmündung bemerkte er wahrscheinlich zu spät, dass ein VW Golf in gleicher Fahrtrichtung wartete, um nach links abzubiegen. Der 49-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in den Golf. Danach prallte der Fahrer gegen die Leitplanke und stürzte zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die 64-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Golf blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.800 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L549 für rund 60 Minuten komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell