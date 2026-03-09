PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Unfall auf der L549

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(mh) Ein Motorradfahrer hat sich am Samstagnachmittag, 07. März, bei einem Unfall auf der L549 bei Bad Wünnenberg-Fürstenberg schwere Verletzungen zugezogen.

Der 49-jährige Fahrer einer Honda war auf der Landstraße gegen 15.05 Uhr aus Fürstenberg kommend in Richtung Bad Wünnenberg unterwegs. Kurz vor einer Einmündung bemerkte er wahrscheinlich zu spät, dass ein VW Golf in gleicher Fahrtrichtung wartete, um nach links abzubiegen. Der 49-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte in den Golf. Danach prallte der Fahrer gegen die Leitplanke und stürzte zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Polizei um den Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die 64-jährige Fahrerin des VW blieb unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Golf blieb fahrbereit. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 2.800 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die L549 für rund 60 Minuten komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 11:04

    POL-PB: #LEBEN: 27 Autofahrer waren zu schnell unterwegs

    Paderborn-Sande (ots) - (mh) Am vergangenen Dienstag, 03. März, hat der Verkehrsdienst der Polizei in den Morgen- und Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der B64 bei Paderborn-Sande in Fahrtrichtung Delbrück durchgeführt. Insgesamt 27 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. Besonders auffällig war ein 36-jähriger Porschefahrer, der auf Höhe der Sunderkampstraße die Linksabbiegespur der ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:44

    POL-PB: Jugendlicher Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

    Hövelhof-Riege (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der Hövelrieger Straße in Hövelhof-Riege hat sich am Donnerstagnachmittag, 05. März, ein jugendlicher Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 16-Jährige war gegen 15.25 Uhr mit einer Aprilia in Richtung Hövelhof unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Ramselstraße verlor er nach einer Linkskurve ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:43

    POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Autofahrer

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall auf der Detmolder Straße in Paderborn hat sich ein Autofahrer am Donnerstagabend, 05. März, schwere Verletzungen zugezogen. Der 64-jährige Mann war gegen 18.25 Uhr mit einem Seat Ibiza in Richtung Bad Lippspringe unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ersthelfer kümmerten sich um ihn und alarmierten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren