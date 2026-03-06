PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Autofahrer

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Detmolder Straße in Paderborn hat sich ein Autofahrer am Donnerstagabend, 05. März, schwere Verletzungen zugezogen.

Der 64-jährige Mann war gegen 18.25 Uhr mit einem Seat Ibiza in Richtung Bad Lippspringe unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Ersthelfer kümmerten sich um ihn und alarmierten die Rettungskräfte. Hinweise auf die Nutzung eines Mobiltelefons oder auf Alkohol beziehungsweise Drogen ergaben sich nicht.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Seat, der abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Detmolder Straße für rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

