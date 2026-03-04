PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw (md) Am Dienstag, 03. März, kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B68 bei Lichtenau-Grundsteinheim. Zwei der fünf Fahrzeuginsassen zogen sich schwere Verletzungen zu, drei andere verletzten sich leicht.

Ein 62 Jahre alter Renault-Twingo Fahrer war auf den Maiweg in Grundsteinheim in Fahrtrichtung B68/Hohelietweg unterwegs. An der Haltelinie zur B68 stoppte er sein Auto mit der Absicht, die B68 geradeaus auf den Hohelietweg zu überqueren.

Zeitgleich war ein 47 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat von links kommend auf der B68 unterwegs und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos schleuderten aufgrund der Wucht des Aufpralls in das angrenzende Feld und den Graben an der B68/Hohelietweg.

Die Fahrer des Twingo und des Passats kamen schwerverletzt in Krankenhäuser.

Der Passat war insgesamt mit vier Männern besetzt, der 51-jährige Mitfahrer der hinten rechts saß, verletzte sich schwer. Der 38 Jahre alte Mitfahrer, der hinten links saß, verletzte sich leicht, ebenso der 52 Jahre alte Beifahrer.

Die Strecke war zeitweise für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 08:58

    POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Unfall im Kreuzungsbereich lebensgefährlich

    Delbrück-Steinhorst (ots) - (mh) Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag, 03. März, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Kaunitzer Straße mit der Weststraße in Delbrück-Steinhorst lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 90-Jährige war gegen 16.25 Uhr mit einem Pedelec aus Kaunitz kommend in Richtung Steinhorst unterwegs. In der Kreuzung fuhr er an ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:56

    POL-PB: Zeugen zu fahrlässiger Brandstiftung gesucht

    Paderborn (ots) - (md) An der Lagesche Straße in Paderborn fing ein Abfallcontainer am Montag, 02. März gegen 12.30 Uhr Feuer. Als Ursache ermittelte die Polizei fahrlässige Brandstiftung und sucht Zeugen. Eine Zeugin bemerkte den Brand eines Containers und alarmierte die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei bereits mit dem Löschen des Brandes beschäftigt war. Dieser beschädigte die Fassade einer angrenzenden ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:01

    POL-PB: 8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

    Büren (ots) - (ivdh) Bei einem Unfall auf der Eickhoffer Straße in Büren am Montagmorgen, 02. März, hat sich ein Kind schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 18-Jähriger war mit einem Mercedes C 230 gegen 07.40 Uhr auf der Eickhoffer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem 8-jährigen Fußgänger. Die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren