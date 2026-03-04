Polizei Paderborn

POL-PB: Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw

Lichtenau-Grundsteinheim (ots)

Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw (md) Am Dienstag, 03. März, kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B68 bei Lichtenau-Grundsteinheim. Zwei der fünf Fahrzeuginsassen zogen sich schwere Verletzungen zu, drei andere verletzten sich leicht.

Ein 62 Jahre alter Renault-Twingo Fahrer war auf den Maiweg in Grundsteinheim in Fahrtrichtung B68/Hohelietweg unterwegs. An der Haltelinie zur B68 stoppte er sein Auto mit der Absicht, die B68 geradeaus auf den Hohelietweg zu überqueren.

Zeitgleich war ein 47 Jahre alter Mann mit seinem VW Passat von links kommend auf der B68 unterwegs und es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autos schleuderten aufgrund der Wucht des Aufpralls in das angrenzende Feld und den Graben an der B68/Hohelietweg.

Die Fahrer des Twingo und des Passats kamen schwerverletzt in Krankenhäuser.

Der Passat war insgesamt mit vier Männern besetzt, der 51-jährige Mitfahrer der hinten rechts saß, verletzte sich schwer. Der 38 Jahre alte Mitfahrer, der hinten links saß, verletzte sich leicht, ebenso der 52 Jahre alte Beifahrer.

Die Strecke war zeitweise für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell