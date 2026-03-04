Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Unfall im Kreuzungsbereich lebensgefährlich

Delbrück-Steinhorst (ots)

(mh) Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag, 03. März, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Kaunitzer Straße mit der Weststraße in Delbrück-Steinhorst lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Der 90-Jährige war gegen 16.25 Uhr mit einem Pedelec aus Kaunitz kommend in Richtung Steinhorst unterwegs. In der Kreuzung fuhr er an einem auf der Linksabbiegespur in Richtung Weststraße wartenden Auto vorbei und bog dann vor diesem selbst nach links in die Straße ab. Es kam zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, in dem eine 76-jährige Frau von Steinhorst aus in Richtung Kaunitz unterwegs war.

Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube des Golfs und von dort aus zu Boden. Eine Glasflasche, die er in einer Satteltasche am Rad mit sich führte, wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen LKW geschleudert, der auf der Weststraße angehalten hatte.

Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer, der keinen Helm trug, in ein Krankenhaus nach Gütersloh. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 4.200 Euro.

