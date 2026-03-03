PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu fahrlässiger Brandstiftung gesucht

Paderborn (ots)

(md) An der Lagesche Straße in Paderborn fing ein Abfallcontainer am Montag, 02. März gegen 12.30 Uhr Feuer. Als Ursache ermittelte die Polizei fahrlässige Brandstiftung und sucht Zeugen.

Eine Zeugin bemerkte den Brand eines Containers und alarmierte die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei bereits mit dem Löschen des Brandes beschäftigt war. Dieser beschädigte die Fassade einer angrenzenden Halle leicht. Personen verletzten sich bei dem Brand nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:01

    POL-PB: 8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

    Büren (ots) - (ivdh) Bei einem Unfall auf der Eickhoffer Straße in Büren am Montagmorgen, 02. März, hat sich ein Kind schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 18-Jähriger war mit einem Mercedes C 230 gegen 07.40 Uhr auf der Eickhoffer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem 8-jährigen Fußgänger. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:53

    POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

    Büren (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Montagabend, 02. März, zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr, in eine Lagerhalle an der Briloner Straße in Büren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in die Halle zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:53

    POL-PB: Einbruch in Werkshalle - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück-Boke (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 28. Februar, 15.00 Uhr, und Montag, 02. März, 07.00 Uhr, in eine Werkshalle am Leiwesdamm in Delbrück-Boke eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte eine Tür, um in die Halle zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
