Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu fahrlässiger Brandstiftung gesucht

Paderborn (ots)

(md) An der Lagesche Straße in Paderborn fing ein Abfallcontainer am Montag, 02. März gegen 12.30 Uhr Feuer. Als Ursache ermittelte die Polizei fahrlässige Brandstiftung und sucht Zeugen.

Eine Zeugin bemerkte den Brand eines Containers und alarmierte die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei bereits mit dem Löschen des Brandes beschäftigt war. Dieser beschädigte die Fassade einer angrenzenden Halle leicht. Personen verletzten sich bei dem Brand nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell