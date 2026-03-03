Polizei Paderborn

POL-PB: 8-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Büren (ots)

(ivdh) Bei einem Unfall auf der Eickhoffer Straße in Büren am Montagmorgen, 02. März, hat sich ein Kind schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 18-Jähriger war mit einem Mercedes C 230 gegen 07.40 Uhr auf der Eickhoffer Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto und einem 8-jährigen Fußgänger. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

Das Kind wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert. Die Schadenshöhe am Mercedes beträgt circa 400 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der genauen Örtlichkeit und zu dem Unfallhergang machen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Paderborner Polizei zu melden.

