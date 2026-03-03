Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Kindergärten - Polizei sucht Zeugen

Altenbeken (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 27. Februar, 15.00 Uhr, und Montag, 02. März, 06.40 Uhr, in zwei Kindergärten in Altenbeken eingebrochen. Betroffen waren die Kindertagesstätten an der Adenauerstraße und am Kirchplatz. Die Polizei sucht Zeugen.

Beide Male beschädigte der Einbrecher ein Fenster, um in die Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell