LPI-G: Brandstiftung in Gera

Gera (ots) - Gera: In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2025, gegen 01:15 Uhr, wurde eine 35-jährige Frau in der Gartenstraße Opfer einer sexueller Belästigung. Ein bislang unbekannter Täter sprach die Frau an, als sie auf dem Weg von einer Veranstaltung in Liebschwitz zu einer Freundin war. Hierbei berührte der Unbekannte sie mehrfach unsittlich. Die Geschädigte konnte sich in ein Gebäude flüchten, der Täter ...

