Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Werkshalle - Polizei sucht Zeugen

Delbrück-Boke (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 28. Februar, 15.00 Uhr, und Montag, 02. März, 07.00 Uhr, in eine Werkshalle am Leiwesdamm in Delbrück-Boke eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Tür, um in die Halle zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell