Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Büren (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Montagabend, 02. März, zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr, in eine Lagerhalle an der Briloner Straße in Büren eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in die Halle zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell