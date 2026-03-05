PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Reihenhaus gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 04. März, brachen gegen 19.10 Uhr Unbekannte in eine Reihenhaus am Borgholzer Weg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Bewohnerehepaar, welches sich am Abend im Obergeschoss des Hauses aufhielt, wurde gegen 19.10 Uhr durch einen lauten Knall im Untergeschoss aufmerksam. Als der Mann die Räume kontrollierte, fiel ihm die kaputte Terassentür des Hauses auf und er alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, konnten jedoch niemanden antreffen. Auch eine Nahbereichsfahndung blieb ergebnislos.

Es entstand Schaden im mindestens dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Die Polizei bietet kostenfrei Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Kontakte und Informationen gibts auf der Website der Paderborner Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

  • 04.03.2026 – 09:49

    POL-PB: Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw

    Lichtenau-Grundsteinheim (ots) - Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Pkw (md) Am Dienstag, 03. März, kam es gegen 14.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos auf der B68 bei Lichtenau-Grundsteinheim. Zwei der fünf Fahrzeuginsassen zogen sich schwere Verletzungen zu, drei andere verletzten sich leicht. Ein 62 Jahre alter Renault-Twingo Fahrer war auf den Maiweg in Grundsteinheim in Fahrtrichtung ...

  • 04.03.2026 – 08:58

    POL-PB: Radfahrer verletzt sich bei Unfall im Kreuzungsbereich lebensgefährlich

    Delbrück-Steinhorst (ots) - (mh) Ein Radfahrer hat sich am Dienstagnachmittag, 03. März, bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Kaunitzer Straße mit der Weststraße in Delbrück-Steinhorst lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der 90-Jährige war gegen 16.25 Uhr mit einem Pedelec aus Kaunitz kommend in Richtung Steinhorst unterwegs. In der Kreuzung fuhr er an ...

  • 03.03.2026 – 12:56

    POL-PB: Zeugen zu fahrlässiger Brandstiftung gesucht

    Paderborn (ots) - (md) An der Lagesche Straße in Paderborn fing ein Abfallcontainer am Montag, 02. März gegen 12.30 Uhr Feuer. Als Ursache ermittelte die Polizei fahrlässige Brandstiftung und sucht Zeugen. Eine Zeugin bemerkte den Brand eines Containers und alarmierte die Feuerwehr, die bei Eintreffen der Polizei bereits mit dem Löschen des Brandes beschäftigt war. Dieser beschädigte die Fassade einer angrenzenden ...

