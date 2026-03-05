Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Reihenhaus gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 04. März, brachen gegen 19.10 Uhr Unbekannte in eine Reihenhaus am Borgholzer Weg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Bewohnerehepaar, welches sich am Abend im Obergeschoss des Hauses aufhielt, wurde gegen 19.10 Uhr durch einen lauten Knall im Untergeschoss aufmerksam. Als der Mann die Räume kontrollierte, fiel ihm die kaputte Terassentür des Hauses auf und er alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, konnten jedoch niemanden antreffen. Auch eine Nahbereichsfahndung blieb ergebnislos.

Es entstand Schaden im mindestens dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Die Polizei bietet kostenfrei Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Kontakte und Informationen gibts auf der Website der Paderborner Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

