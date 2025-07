Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus - aufwendige Nachlöscharbeiten

Düsseldorf (ots)

Montag, 07. Juli 2025, 16.17 Uhr, Am Großen Dern, Ludenberg Am Montagnachmittag erreichten die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf mehrere Notrufe, die einen Dachstuhlbrand am Großen Dern meldeten. Den Anrufern zufolge war bereits Rauch und Flammenschein sichtbar. Durch den Einsatz mehrerer Trupps brachte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Am Montagnachmittag gingen bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf zahlreiche Anrufe ein, die über eine große Rauchsäule mit Feuerschein im Bereich am Großen Dern berichteten. Aufgrund der Vielzahl der Meldungen schickte die Leitstelle mehrere Einheiten der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, bestätigten sie ein Brandereignis im Dachgeschoss des Einfamilienhauses. Der Einsatzleiter entsandte umgehend mehrere Trupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Gleichzeitig wurden die Flammen auch von außen über zwei Drehleitern bekämpft, sodass der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Anschließend musste das Dach abgedeckt werden, um auch versteckt liegende Glutnester ablöschen zu können. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude.

Die letzten der rund 50 haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte kehrten nach circa vier Stunden zu ihren Standorten zurück. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell