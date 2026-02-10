Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugensuche nach Geldbeuteldiebstahl im Bekleidungsgeschäft AWG in Lebach

Lebach (ots)

Am Montag, 09.02.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Geldbeuteldiebstahl im Bekleidungsgeschäft AWG in Lebach. Die weibliche Täterin hat hierbei den Geldbeutel der Geschädigten aus einer Umkleidekabine entwendet und anschließend das Geschäft verlassen. Zeugen, die die Täterin womöglich im AWG beobachtet haben, oder gesehen haben, wohin diese nach Verlassen des Geschäftes gegangen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach zu melden.

