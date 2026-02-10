PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugensuche nach Geldbeuteldiebstahl im Bekleidungsgeschäft AWG in Lebach

Lebach (ots)

Am Montag, 09.02.2026, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Geldbeuteldiebstahl im Bekleidungsgeschäft AWG in Lebach. Die weibliche Täterin hat hierbei den Geldbeutel der Geschädigten aus einer Umkleidekabine entwendet und anschließend das Geschäft verlassen. Zeugen, die die Täterin womöglich im AWG beobachtet haben, oder gesehen haben, wohin diese nach Verlassen des Geschäftes gegangen ist, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH-KED
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lebach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lebach
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 17:21

    POL-Lebach: Graffiti-Sprayereien am Bahnhof in Lebach

    Lebach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Bahnhof in Lebach ein Zug mit mehreren Graffiti-Tags besprüht. Zeugen, die etwas zu diesem Vorfall angeben können, wenden sich bitte an die Polizei in Lebach. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Lebach LEB- KED Am Markt 3 66822 Lebach Telefon: 06881/5050 E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de Internet: www.polizei.saarland.de Twitter: ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 15:12

    POL-Lebach: Unfallflucht nach Kollision mit Fußgängerin

    Lebach (ots) - Am Samstagnachmittag wurde in der Poststraße in Lebach eine Fußgängerin, die die Poststraße vom Parkplatz Kaufland kommend in Richtung Parkplatz Rossmann überqueren wollte, von einem PKW angefahren und leicht verletzt. Der Verursache erkundigte sich zwar kurz nach dem Wohlergehen der Verletzten, entfernte sich jedoch im Anschluss, ohne seine Personalien anzugeben. Durch aufmerksame Zeugen erhielt die ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 14:56

    POL-Lebach: Unfallflucht in Schmelz

    Schmelz (ots) - Am Abend des 22.01., zwischen 20:00 und 21:30 Uhr, ereignete sich in der Schillerstraße in Schmelz ein Verkehrsunfall. Ein dort geparkter PKW wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können um entsprechende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren