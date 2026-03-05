Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Unfall mit Pkw leicht verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwochnachmittag, 03. März, kam es gegen 14.45 Uhr an der Ecke Imad- und Fürstenbergstraße in Paderborn zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kind auf einem Laufrad, bei dem sich das Kind leicht verletzte.

Ein 72 Jahre alte Frau war in ihrem VW auf der Fürstenbergstraße, aus Richtung Theodorstraße in Richtung Schulstraß unterwegs. Zeitgleich überquerte ein sechsjähriger Junge auf seinem Laufrad die Imadstraße aus Richtung der Schulstraße in Fahrtrichtung Theodrostraße. Als die Frau mit dem Auto nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß. Der Junge verletzte sich dabei leicht, kam aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell