Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Von Polen nach Deutschland - und noch am selben Tag von Deutschland nach Albanien zurückgewiesen

Görlitz, Ludwigsdorf (ots)

Am Donnerstag, gegen 5:00 Uhr, wurde ein albanischer Staatsangehöriger, wegen fehlender Einreiseberechtigung, durch den polnischen Grenzschutz am Grenzübergang Görlitz/ Stadtbrücke zurückgewiesen. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle durch die Bundespolizei stellte sich heraus, dass auch die Voraussetzungen für seinen Aufenthalt in Deutschland nicht mehr vorlagen. Der Albaner wurde wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthalt angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass er sich in den vergangenen 4 Monaten ohne gültigen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufgehalten hatte. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wird der Mann am heutigen Tag, über den Flughafen Berlin, unmittelbar nach Albanien zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell