Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: 27 Autofahrer waren zu schnell unterwegs

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Am vergangenen Dienstag, 03. März, hat der Verkehrsdienst der Polizei in den Morgen- und Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der B64 bei Paderborn-Sande in Fahrtrichtung Delbrück durchgeführt. Insgesamt 27 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs.

Besonders auffällig war ein 36-jähriger Porschefahrer, der auf Höhe der Sunderkampstraße die Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn zum Überholen nutzte. Er wurde dort mit 124 statt der erlaubten 70 Stundenkilometern gemessen. Auf ihn kommen nun allein wegen des Geschwindigkeitsverstoßes ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, sowie zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Die Strafe erhöht sich wahrscheinlich noch zusätzlich durch den Überholverstoß.

Einen weiteren hohen Geschwindigkeitsverstoß leistete sich eine 17-jährige Fahranfängerin, die von ihrer Mutter begleitet in einem BMW unterwegs war. Das Auto wurde bei erlaubten 70 Stundenkilometern mit 116 gemessen. Auf die 17-Jährige kommen nun ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte und eine Überprüfung ihrer Fahreignung zu.

Die regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN. Neben den Geschwindigkeitskontrollen, sind ebenso die Verkehrssicherheit von Zweiradfahrenden sowie die Themen Alkohol- und Drogenverstöße und Ablenkung im Straßenverkehr Teile der Verkehrsstrategie.

