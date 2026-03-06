Polizei Paderborn

POL-PB: Jugendlicher Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall schwer

Hövelhof-Riege (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Hövelrieger Straße in Hövelhof-Riege hat sich am Donnerstagnachmittag, 05. März, ein jugendlicher Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 16-Jährige war gegen 15.25 Uhr mit einer Aprilia in Richtung Hövelhof unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Ramselstraße verlor er nach einer Linkskurve die Kontrolle über das Kleinkraftrad. Er stürzte auf die Seite, rutschte über die Fahrbahn, prallte gegen einen Leitpfosten und im Anschluss gegen ein Verkehrsschild. Danach kam er auf einem angrenzenden Rad- und Gehweg zum Liegen. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Motorradfahrer und alarmierte den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den 16-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Kleinkraftrad beläuft sich auf rund 2.400 Euro.

