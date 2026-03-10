POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen
Paderborn-Sande (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag, 10. März, in eine Gaststätte an der Münsterstraße in Paderborn-Sande eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher beschädigte eine Fensterscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
