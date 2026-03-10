PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sande (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag, 10. März, in eine Gaststätte an der Münsterstraße in Paderborn-Sande eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Fensterscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:07

    POL-PB: Unfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

    Bad Lippspringe (ots) - (mh) Bereits am Freitag, 27. Februar, hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Grüne Straße mit der Poststraße in Bad Lippspringe leichte Verletzungen zugezogen. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Angaben des 66-Jährigen, der sich erst jetzt nachträglich bei der ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:27

    POL-PB: Verbotenes Einzelrennen

    Paderborn (ots) - (ivdh) Am Freitagabend, 06. März, gegen 22.00 Uhr, hat die Polizei nach einem verbotenem Kraftfahrtrennen in Paderborn den Führerschein eines 22-Jährigen Motorradfahrers beschlagnahmt. Die Polizeibeamten fuhren in einem zivilen Streifenwagen auf dem Berliner Ring in Richtung Ludwigsfelder Ring, als ein Motorradfahrer sie mit überhöhter Geschwindigkeit rechts über den Seitenstreifen überholte. Sie nahmen die Verfolgung auf und sahen, wie der Fahrer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:24

    POL-PB: Diebstahl von Lagerplatz

    Paderborn (ots) - (ivdh) In der Sonntagnacht, 08. März, zwischen 01.00 Uhr und 01.30 Uhr, verschafften sich zwei Täter Zugang zu einem Lagerplatz an der Halberstädter Straße in Paderborn. Die Polizei hat zwei Männer vorläufig festgenommen. Die Täter beschädigten einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zugang zu dem Gelände. Bei Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die beiden Männer vom Tatort und konnten im Nahbereich gestellt und vorläufig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren