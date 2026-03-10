Polizei Paderborn

POL-PB: Auto nicht gegen Wegrollen gesichert - Leichtverletzter Mann und drei beschädigte Fahrzeuge

Paderborn (ots)

(mh) Ein rollendes Auto hat am Montagmorgen, 09. März, in der Ludwigstraße in Paderborn zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zudem verletzt sich der Fahrer leicht.

Der 63-Jährige hatte den Nissan linksseitig an der Fahrbahn abgestellt. Nach dem Aussteigen bemerkte er, dass das Auto auf der leicht abschüssigen Straße zurückrollte. Er versuchte die Fahrertür zu öffnen, kam dabei zu Fall und wurde durch das Fahrzeug mitgeschleift. Der Nissan beschädigte einen geparkten Opel Corsa sowie einen ebenfalls abgestellten Seat. Danach konnte der Mann das Auto anhalten.

Ein Rettungswagen versorgte ihn vor Ort ambulant. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

