PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Auto nicht gegen Wegrollen gesichert - Leichtverletzter Mann und drei beschädigte Fahrzeuge

Paderborn (ots)

(mh) Ein rollendes Auto hat am Montagmorgen, 09. März, in der Ludwigstraße in Paderborn zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zudem verletzt sich der Fahrer leicht.

Der 63-Jährige hatte den Nissan linksseitig an der Fahrbahn abgestellt. Nach dem Aussteigen bemerkte er, dass das Auto auf der leicht abschüssigen Straße zurückrollte. Er versuchte die Fahrertür zu öffnen, kam dabei zu Fall und wurde durch das Fahrzeug mitgeschleift. Der Nissan beschädigte einen geparkten Opel Corsa sowie einen ebenfalls abgestellten Seat. Danach konnte der Mann das Auto anhalten.

Ein Rettungswagen versorgte ihn vor Ort ambulant. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 09:06

    POL-PB: Einbruch in Schulmensa - Polizei sucht Zeugen

    Salzkotten-Niederntudorf (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Freitag, 06. März, 08:00, und Montag, 09. März, 07.30 Uhr, an der Straße Im Hagen in Salzkotten-Niederntudorf in die Mensa der dortigen Grundschule eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 09:05

    POL-PB: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn-Sande (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zu Dienstag, 10. März, in eine Gaststätte an der Münsterstraße in Paderborn-Sande eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher beschädigte eine Fensterscheibe, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:07

    POL-PB: Unfallflucht mit leichtverletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

    Bad Lippspringe (ots) - (mh) Bereits am Freitag, 27. Februar, hat sich ein Pedelecfahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Grüne Straße mit der Poststraße in Bad Lippspringe leichte Verletzungen zugezogen. Ein beteiligter Autofahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Angaben des 66-Jährigen, der sich erst jetzt nachträglich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren