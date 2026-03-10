PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Paderborn

POL-PB: Erneuter Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Lichtenau-Husen (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 08. März, etwa 22.30 Uhr, und Montag, 09. März, 11.30 Uhr in eine Gaststätte an der Anschrift "Feriendorf" in Lichtenau-Husen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und beschädigten zum Teil Inventar. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

