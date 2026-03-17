Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Blitzeranhänger beschädigt - Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag kurz vor 10 Uhr wollte eine 49 Jahre alte VW-Fahrerin ihren Pkw in der Silcherstraße am Fahrbahnrand einparken, als ein bisher unbekannter Fahrer eines Kastenwagens den Pkw streifte und anschließend unerlaubt weiterfuhr. Der Schaden am VW wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Urbach: Beim Einparken Auto gestreift

Eine 86 Jahre alte Audi-Fahrerin touchierte am Montag kurz nach 14 Uhr beim Einparken in der Mühlstraße einen geparkten VW. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro an den beiden Pkw, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Fellbach-Oeffingen: Blitzer-Anhänger mit Farbe beschmiert

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag wurden die Objektiv- und Blitzerscheiben eines mobilen Blitzer-Anhängers, der in der Ludwigsburger Straße abgestellt war, mit Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Der Polizeiposten Schmiden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 9519130 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Radfahrer gestürzt

Ein 51 Jahre alter Radfahrer befuhr am Montagabend gegen 21:30 Uhr die Schaflandstraße und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Er zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kernen im Remstal: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag (12.03.2026) gegen 17 Uhr die L 1198 von Weinstadt kommend in Richtung Rommelshausen. Trotz Gegenverkehr überholte der Autofahrer, sodass ein entgegenkommender 71 Jahre alter Autofahrer auf die Zufahrtsstraße zur dortigen Kläranlage ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Der bisher unbekannte Autofahrer war mit einem weißen Pkw unterwegs. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

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