Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Baum auf Pkw gestürzt - Autofahrer verstorben

Aalen (ots)

Ein 55 Jahre alter Tesla-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr die Klinglestalstraße von Kleinhegnach kommend in Fahrtrichtung Neustadt. Hierbei fiel ein Baum, der sich auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn befand, auf die Straße und traf den Pkw. Der 55-Jährige wurde durch den Baum in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Am Tesla entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 60.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit kann noch keine Aussage darüber getroffen werden, weshalb der Baum auf die Straße gestürzt ist.

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