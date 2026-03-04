Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zweimal angebranntes Essen in Wohneinrichtungen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Dienstag, dem 03.03.2026, um 22:19 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Wohnheim in der Nachtigallstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Bereich vorbildlich geräumt, und der Angriffstrupp konnte direkt zur Erkundung vorgehen. In einem Küchenbereich war die Pfanne mit Leberkäse zu heiß geworden, und dementsprechend hatte die Rauchentwicklung die Rettungskräfte alarmiert. Der betroffene Bereich wurde mit einem Akkulüfter vom Brandrauch befreit, und die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Verantwortlichen übergeben. Die Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

Um 01:38 Uhr erfolgte eine Alarmierung für die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel. Diesmal hatte die Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in der Hartmannstraße ausgelöst. Der vorgehende Angriffstrupp stellte fest, dass ein Flur im ersten Obergeschoss verraucht war. Die weitere Erkundung ergab, dass ein verbranntes Hähnchen in einem Ofen für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Der Bereich wurde mittels Lüfter vom Brandrauch befreit, und auch hier wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben. Dieser Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell