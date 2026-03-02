Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Schulzentrum Oberwengern

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter sowie Volmarstein wurden am Sonntag, 01.03.2026, um 16:07 Uhr zu einem Brandmeldealarm im Schulzentrum Oberwengern alarmiert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte eine Verrauchung im Kellerbereich der Sporthalle und im Bereich der Umkleiden festgestellt werden. Diese war jedoch zum Glück nicht auf ein Brandereignis zurückzuführen, sondern auf einen dummen Jungenstreich. Unbekannte Personen hatten in dem Bereich Feuerwerkskörper entzündet. Die Räumlichkeiten wurden mit einem akkubetriebenen Lüfter vom Rauch befreit, und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Sollten die Ermittlungen zu einem oder mehreren Tätern führen, werden diesen auch die Einsatzkosten der Feuerwehr in Rechnung gestellt. Die Kräfte konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

