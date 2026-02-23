Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, den 21.02.2026, um 17:26 Uhr zu einer Ölspur in der Memelstraße alarmiert. Hier wurde durch die Polizei eine rund 3 Quadratmeter große Verunreinigung gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzfahrt abbrechen, da der Bereitschaftsdienst des Stadtbetriebs die Verunreinigung eigenständig entfernen konnte.

Am Sonntag, den 22.02.2026, erfolgte um 14:34 Uhr der nächste Alarm für die Löscheinheit Esborn. Diesmal wurde eine Verunreinigung aus der Lothar-Gau-Straße gemeldet. Hier wurde der Bereich durch die Feuerwehr abgesichert und der Stadtbetrieb mit der Beseitigung beauftragt. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

Um 16:25 Uhr erfolgte dann eine Alarmierung für die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter. In einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch die eingesetzten Kräfte konnte schnell festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage durch einen technischen Defekt an einem Druckknopfmelder ausgelöst worden war. Der Einsatz wurde daraufhin beendet, und die Kräfte konnten nach 60 Minuten wieder einrücken.

