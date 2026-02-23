PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, den 21.02.2026, um 17:26 Uhr zu einer Ölspur in der Memelstraße alarmiert. Hier wurde durch die Polizei eine rund 3 Quadratmeter große Verunreinigung gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzfahrt abbrechen, da der Bereitschaftsdienst des Stadtbetriebs die Verunreinigung eigenständig entfernen konnte.

Am Sonntag, den 22.02.2026, erfolgte um 14:34 Uhr der nächste Alarm für die Löscheinheit Esborn. Diesmal wurde eine Verunreinigung aus der Lothar-Gau-Straße gemeldet. Hier wurde der Bereich durch die Feuerwehr abgesichert und der Stadtbetrieb mit der Beseitigung beauftragt. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.

Um 16:25 Uhr erfolgte dann eine Alarmierung für die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter. In einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Durch die eingesetzten Kräfte konnte schnell festgestellt werden, dass die Brandmeldeanlage durch einen technischen Defekt an einem Druckknopfmelder ausgelöst worden war. Der Einsatz wurde daraufhin beendet, und die Kräfte konnten nach 60 Minuten wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:01

    FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Morgen

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 05:52 Uhr zu einem gemeldeten Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es sowohl im ersten Obergeschoss als auch im Erdgeschoss in einem Bereich der Wohnung zu Wasseraustritt kam. Durch die Einsatzkräfte wurde der Hauptwasserhahn abgedreht. Eine Ursache ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 15:22

    FW-EN: Wetter - Gasgeruch im Mehrfamilienhaus

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter wurden zu einem Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg im Ortsteil Wengern alarmiert. Der Alarm bei der Kreisleitstelle ging heute um 13:55 Uhr ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das betroffene Wohnhaus komplett geräumt, und der vorgehende Trupp unter Atemschutz konnte die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:47

    FW-EN: Wetter - Hilfeleistungseinsatz in Wohn- und Geschäftshaus

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, den 17.02.2026, um 14:44 Uhr zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hochstraße alarmiert. Dort waren zwei Personen in einem Aufzug eingesperrt und konnten diesen nicht eigenständig verlassen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Aufzug zwischen zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren