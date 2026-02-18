Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Hilfeleistungseinsatz in Wohn- und Geschäftshaus

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, den 17.02.2026, um 14:44 Uhr zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hochstraße alarmiert. Dort waren zwei Personen in einem Aufzug eingesperrt und konnten diesen nicht eigenständig verlassen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Aufzug zwischen zwei Ebenen stecken geblieben war. Ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma war bereits vor Ort, konnte jedoch lediglich die Aufzugtüren öffnen. Über den Eigentümer des Gebäudes sowie die zuständige Wartungsfirma des Aufzugs konnte ein Monteur erreicht werden, der sich zur Einsatzstelle begab.

Bis zum Eintreffen der Wartungsfirma wurden die Personen zunächst betreut. Eine auf einen Rollstuhl angewiesene Person wurde im Laufe der Wartezeit durch zwei Einsatzkräfte aus dem Aufzug geholt und in einen Ersatzrollstuhl gesetzt.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Mitarbeiter übergeben, und die Kräfte der Feuerwehr beendeten den Einsatz nach rund 60 Minuten.

