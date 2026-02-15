Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Drei Einsätze am Freitag und Samstag für die Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitagabend um 20:03 Uhr mit dem Stichwort "Person hinter Tür" zu einem Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Durch den Arbeitgeber wurde eine zuverlässige Mitarbeiterin vermisst, welche nicht zur Arbeit erschienen war und ebenso nicht erreicht werden konnte. Als die Einsatzkräfte an der Adresse eintrafen, wurde bei der Erkundung durch einen Angehörigen geöffnet und die Situation konnte schnell geklärt werden. Ein Notfall lag in diesem Fall glücklicherweise nicht vor. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und die Polizei konnten diesen Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Um 23:36 Uhr wurde die Löscheinheit Grundschöttel zu einem Kleinbrand in den Genossenschaftsweg alarmiert. Gemeldet wurde der Leitstelle ein unklares Feuer auf dem Hof einer Schule. Als die ehrenamtlichen Kräfte zeitnah am Schulgelände eintrafen, ergab die durchgeführte Erkundung, dass im Rahmen einer Übernachtungsaktion eine Feuerschale betrieben wurde. Für die Feuerwehr war kein Eingreifen erforderlich und auch dieser Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden. Ebenfalls war die Polizei mit einem Streifenwagen vor Ort.

Am Samstagmorgen benötigte der Rettungsdienst Unterstützung beim schonenden Transport eines Patienten zum bereitstehenden Rettungswagen. Daraufhin alarmierte die Kreisleitstelle um 10:33 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter nach Oberwengern. Die Einsatzkräfte unterstützten das Rettungsdienstpersonal und der Patient konnte zeitnah in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Die eingesetzten Kräfte konnte nach 25 Minuten wieder an den Standort zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell