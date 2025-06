Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. TUT) Verletzter nach Auseinandersetzung in der Freiburgerstraße - Polizei sucht Zeugen (31.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend ist es gegen 20.25 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern in der Freiburgerstraße gekommen, bei dem ein 54-Jähriger schwer am Ohr verletzt wurde. Aus bislang unbekannten Gründen schlug ein 53-Jähriger seinen Bruder mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf den Kopf, wobei sich der Geschädigte schwere Verletzungen zuzog. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 54-Jährige zur ärztlichen Behandlung in eine Klink verbracht werden.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten sich mit beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 9410, zu melden.

