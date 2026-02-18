PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Gasgeruch im Mehrfamilienhaus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter wurden zu einem Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg im Ortsteil Wengern alarmiert. Der Alarm bei der Kreisleitstelle ging heute um 13:55 Uhr ein.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das betroffene Wohnhaus komplett geräumt, und der vorgehende Trupp unter Atemschutz konnte die Räumlichkeiten umgehend mit einem Messgerät kontrollieren.

Im Verlauf des Einsatzes wurde immer wieder ein gasähnlicher Geruch wahrgenommen. Durch den ebenfalls alarmierten Energieversorger "AVU" wurden auch die Räumlichkeiten im Keller kontrolliert. Auch hier konnten keine erhöhten Werte festgestellt werden.

Im angrenzenden Nachbarhaus wurde ebenfalls Gasgeruch wahrgenommen. Hier wurden der Energieversorger und der Angriffstrupp schließlich fündig: Ein Mieter hatte in den Räumlichkeiten die Reste einer Propangaskartusche entweichen lassen und damit den Geruch ausgelöst.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an den Hauseigentümer übergeben, und Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

