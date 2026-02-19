PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 05:52 Uhr zu einem gemeldeten Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es sowohl im ersten Obergeschoss als auch im Erdgeschoss in einem Bereich der Wohnung zu Wasseraustritt kam. Durch die Einsatzkräfte wurde der Hauptwasserhahn abgedreht. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden, sodass die Mieter an ihren Vermieter verwiesen wurden. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 07:17 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Hier konnte durch die Einsatzkräfte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben, mit der Auflage, die Brandmeldeanlage überprüfen zu lassen. Die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendeten den Einsatz nach 45 Minuten.

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden um 08:59 Uhr erneut zu dem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Erneut hatte die Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst. Der Bereich wurde durch den Angriffstrupp erneut kontrolliert, auch diesmal ohne Feststellung. Die Brandmeldeanlage wurde an die Wartungsfirma übergeben, und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 15:22

    FW-EN: Wetter - Gasgeruch im Mehrfamilienhaus

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheiten Wengern und Esborn sowie die Drehleiter der Löscheinheit Alt-Wetter wurden zu einem Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus im Mühlenweg im Ortsteil Wengern alarmiert. Der Alarm bei der Kreisleitstelle ging heute um 13:55 Uhr ein. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das betroffene Wohnhaus komplett geräumt, und der vorgehende Trupp unter Atemschutz konnte die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:47

    FW-EN: Wetter - Hilfeleistungseinsatz in Wohn- und Geschäftshaus

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, den 17.02.2026, um 14:44 Uhr zu einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hochstraße alarmiert. Dort waren zwei Personen in einem Aufzug eingesperrt und konnten diesen nicht eigenständig verlassen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der Aufzug zwischen zwei ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:45

    FW-EN: Wetter (Ruhr) - Drei Einsätze am Freitag und Samstag für die Feuerwehr

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitagabend um 20:03 Uhr mit dem Stichwort "Person hinter Tür" zu einem Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Durch den Arbeitgeber wurde eine zuverlässige Mitarbeiterin vermisst, welche nicht zur Arbeit erschienen war und ebenso nicht erreicht werden konnte. Als die Einsatzkräfte an der Adresse eintrafen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren