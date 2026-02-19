Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 05:52 Uhr zu einem gemeldeten Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es sowohl im ersten Obergeschoss als auch im Erdgeschoss in einem Bereich der Wohnung zu Wasseraustritt kam. Durch die Einsatzkräfte wurde der Hauptwasserhahn abgedreht. Eine Ursache konnte nicht festgestellt werden, sodass die Mieter an ihren Vermieter verwiesen wurden. Für die Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden um 07:17 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Hier konnte durch die Einsatzkräfte schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Rauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben, mit der Auflage, die Brandmeldeanlage überprüfen zu lassen. Die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendeten den Einsatz nach 45 Minuten.

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden um 08:59 Uhr erneut zu dem Industriebetrieb im Altenhofer Weg alarmiert. Erneut hatte die Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst. Der Bereich wurde durch den Angriffstrupp erneut kontrolliert, auch diesmal ohne Feststellung. Die Brandmeldeanlage wurde an die Wartungsfirma übergeben, und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell