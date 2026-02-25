Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute um 04:04 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Kaiserstraße alarmiert. Eine Person war gestürzt und konnte die Tür nicht selbstständig öffnen. Die Tür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet, und die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 40 Minuten beenden.

Um 05:49 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung für die Löscheinheit Alt-Wetter. Erneut ging es zu einem Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße. Auch hier musste die Wohnungstür für den Rettungsdienst geöffnet werden. Nach der Türöffnung wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben, und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell