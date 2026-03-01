Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 10:25 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter mit dem Stichwort "Person hinter Tür" in die Gartenstraße alarmiert. Die Tür musste mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden und der Rettungsdienst konnte direkt im Anschluss die Versorgung der Person übernehmen. Weitere Tätigkeiten waren für die Feuerwehr nicht erforderlich und die ehrenamtlichen Kräfte konnten nach 30 Minuten beenden.

Am Nachmittag wurde zu einem Kleinbrand die Löscheinheit Esborn um 17:12 Uhr die Otto-Hue-Str. alarmiert. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden stellten dort fest, dass in einem Garten eine Feuertonne mit nassem Inhalt betrieben wurde. Der Betreiber wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen und löschte das Feuer daraufhin eigenständig ab. Dieser Einsatz konnte bereits nach circa 20 Minuten beendet werden.

