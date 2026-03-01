PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 10:25 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter mit dem Stichwort "Person hinter Tür" in die Gartenstraße alarmiert. Die Tür musste mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden und der Rettungsdienst konnte direkt im Anschluss die Versorgung der Person übernehmen. Weitere Tätigkeiten waren für die Feuerwehr nicht erforderlich und die ehrenamtlichen Kräfte konnten nach 30 Minuten beenden.

Am Nachmittag wurde zu einem Kleinbrand die Löscheinheit Esborn um 17:12 Uhr die Otto-Hue-Str. alarmiert. Die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden stellten dort fest, dass in einem Garten eine Feuertonne mit nassem Inhalt betrieben wurde. Der Betreiber wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen und löschte das Feuer daraufhin eigenständig ab. Dieser Einsatz konnte bereits nach circa 20 Minuten beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 09:28

    FW-EN: Wetter - zwei Einsätze in der Nacht

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute um 04:04 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Kaiserstraße alarmiert. Eine Person war gestürzt und konnte die Tür nicht selbstständig öffnen. Die Tür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet, und die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 08:43

    FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Esborn wurde am Samstag, den 21.02.2026, um 17:26 Uhr zu einer Ölspur in der Memelstraße alarmiert. Hier wurde durch die Polizei eine rund 3 Quadratmeter große Verunreinigung gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Einsatzfahrt abbrechen, da der Bereitschaftsdienst des Stadtbetriebs die Verunreinigung ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:01

    FW-EN: Wetter - Drei Einsätze am Morgen

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 05:52 Uhr zu einem gemeldeten Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in der Steinstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es sowohl im ersten Obergeschoss als auch im Erdgeschoss in einem Bereich der Wohnung zu Wasseraustritt kam. Durch die Einsatzkräfte wurde der Hauptwasserhahn abgedreht. Eine Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren