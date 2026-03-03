PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person in Fahrzeug

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute Mittag um 12:40 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "Im Loh" alarmiert. Dort hatte sich aus ungeklärter Ursache ein Fahrzeug verschlossen, obwohl der Schlüssel im Fahrzeug lag. Neben dem Schlüssel befand sich auch das 8 Monate alte Kind im Fahrzeug. Bei Eintreffen der Rettungskräfte machte das Kind einen fitten Eindruck, sodass zunächst versucht wurde, das Fahrzeug schadenfrei zu öffnen. Diese Maßnahmen führten unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln des Gehöfts nach kurzer Zeit zum Erfolg. Das Kind konnte der Mutter und dem Rettungsdienst übergeben werden. Weitere Maßnahmen waren weder für die Feuerwehr noch für den Rettungsdienst erforderlich, sodass der Einsatz nach 30 Minuten beendet war.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

