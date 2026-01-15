Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Lauterburg: PKW prallt gegen Räumfahrzeug

Aalen (ots)

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 7 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lenker eines Seat Leon die L1165 von Lauterburg in Richtung Bartholomä. Auf der Strecke fuhren mehrere Fahrzeuge sowie ein Fahrzeug des Winterdienstes vor dem Seat. Der Seat-Lenker setzte trotz der unübersichtlichen und kurvigen Straße zum Überholen an und fuhr an mehreren vorausfahrenden Fahrzeugen vorbei. Zeitgleich bog der Fahrer des Räumfahrzeuges nach links ab. Kurz bevor das Räumfahrzeug den Kreuzungsbereich verlassen hatte, prallte der Seat in den Heckbereich des Streufahrzeuges. Bei dem Aufprall wurde der Seat-Lenker schwer verletzt. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 130.000 Euro. Die L1165 war bis etwa 7:45 Uhr komplett gesperrt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere die Fahrer der Fahrzeuge, die überholt wurden, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

