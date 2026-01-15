Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Ein Schaden in Höhe von mindestens 7.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch gegen 21:50 Uhr in der Bismarckstraße. Eine 57-jährige Lenkerin eines Mazda wollte in der Bismarckstraße abbiegen und prallte hierbei gegen einen dort geparkten anderen Mazda. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren mit einem PKW Dodge, der am Straßenrand im Pfeifergäßle abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Rollerfahrer gestürzt

Ein 15-Jähriger kam am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr mit seinem Roller des Herstellers "Kisbee" im Kreisverkehr in der Reutestraße alleinbeteiligt zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

