Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Pkw entwendet und Softair auf Kinder gerichtet

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Pkw entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Donnerstag dem 01.01.2026 und Mittwoch dem 14.01.2026 einen Renault Master vom Gelände eines Autohändlers in der Voltastraße im Wert von mehreren 10 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Mainhardt: Softair auf Kinder gerichtet

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr fuhr ein 15-jähriger Junge mit einem Bus zwischen Mainhardt und Murrhardt. Dabei holte er eine Schusswaffe zunächst aus seiner Tasche, zeigte diese anschließend herum und richtete sie wohl auf andere Kinder im Bus. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den 15-jährigen Jungen wenig später zuhause antreffen und die Waffe, bei der es sich um eine Softairpistole handelte, beschlagnahmen.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Wilhelmstraße wurde am Mittwoch zwischen 15:15 Uhr und 16:15 Uhr ein geparkter Pkw der Marke Skoda durch einen Unbekannten beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallsstelle. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der L1041 fuhr am Donnerstag gegen 4:45 Uhr ein 20-jähriger Ford-Transit-Fahrer von Tiefenbach in Fahrtrichtung Erkenbrechtshausen. Dabei kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer links Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr anschließend in einen Graben und kam letztendlich in einem Busch zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

