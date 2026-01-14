Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gefährliches Überholmanöver und Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Gefährliches Überholmanöver-Hinweise gesucht

Am Dienstagabend befuhr ein flüchtiger Pkw-Lenker die B29 in Richtung Aalen. Gegen 18.45 Uhr überholte er zwischen Zimmern und dem Verteiler Iggingen einen Lkw trotz Gegenverkehrs. Aufgrund des gefährlichen Überholmanövers musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, ein entgegenkommender 46-jähriger Fahrer eines Pkw Suzuki eine Gefahrbremsung durchführen und Richtung Straßengraben ausweichen. Hierbei überfuhr er einen Leitpfosten. Am Suzuki entstand rund 500 Euro Sachschaden. Die drei Insassen blieben unverletzt. Der Verursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht nun Hinweise auf diesen sowie den überholten Lkw. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Mittwoch wurde zwischen 7.05 Uhr und 9.20 Uhr ein Kia beschädigt, der auf dem Parkplatz der Post in der Hauffstraße abgestellt war. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Rund 6000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr in der Julius-Bausch-Straße ereignete. Eine 53-jährige VW-Fahrerin wollte den Fahrtreifen wechseln und übersah hierbei einen 39-jährigen Kia-Fahrer. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Ein 29 Jahre alter VW-Fahrer verließ am Mittwoch gegen 7.30 Uhr die B19 an der Anschlussstelle Oberkochen Nord. Beim Einfahren in die K3292 übersah er einen querenden 58-jährigen Mercedes-Fahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand etwa 5000 Euro Sachschaden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Ellwangen: Unfallflucht

Der unbekannte Fahrer eines silbernen VW Golfs beschädigte am Mittwoch gegen 11 Uhr einen vor dem Ärztehaus in der Karlstraße geparkten Lkw. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Weitere Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell