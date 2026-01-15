Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Widerstand, Unfall

Aalen (ots)

Fellbach: Einbruch

Am Mittwoch, gegen 18:25 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung "Im Keiferle". Die Einbrecher wurden durch einen Nachbarn gestört und flüchten unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen fehlt nichts aus der Wohnung. Der entstandene Sachschaden am Fenster beträgt etwa 1000,- Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Backnang: Widerstand und tätlicher Angriff

Am Mittwoch, gegen 23:05 Uhr wurde eine Polizeistreife zur Unterstützung des Rettungsdienstes in eine Wirtschaft in die Sulzbacher Straße gerufen. Eine anwesende 36-jährige Frau soll die Maßnahmen des Rettungsdienstes gestört und unbeteiligte Passanten angepöbelt und beleidigt haben. Als die Frau aufgefordert wurde sich auszuweisen, ging sie auf die Polizisten los und schlug nach ihnen. Die 36-Jährige wurde dann mittels Handschließen geschlossen. Dies versuchte ein 38-jähriger Mann offenbar zu verhindern, da er plötzlich auf die Polizeistreife zustürmte. Beide Beteiligte waren mit über 2 Promille deutlich alkoholisiert und wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Sie müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Remshalden/Geradstetten: Unfall

Ein 32-jähriger Ford-Fahrer war am Donnerstag, gegen 03:55 Uhr mit seinem Auto auf der Wilhelm-Enßle-Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Im Anschluss entfernte er die Kennzeichen von seinem Ford und versuchte so unerkannt von der Unfallörtlichkeit zu flüchten. Dabei wurde er von Zeugen beobachtet. Der Ford-Fahrer konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der 32-Jährige stark alkoholisiert mit dem Ford unterwegs war, welcher auch nicht zugelassen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zudem war auch ein Drogenvortest positiv. Der Ford-Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell