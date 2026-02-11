Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Nachtragsmeldung

Unfall auf A 63

A63/ Bischheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW kam es am 11.02.2026 gegen 08:40 Uhr auf der A 63 in Fahrtrichtung Mainz.

Dort kam eine 36-jährige Fahrerin eines PKW kurz nach dem Parkplatz Heubergerhof auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein 61- jähriger Fahrer eines Sattelzuges, der die rechte Spur befuhr, fuhr aus bislang unbekannter Ursache auf den PKW auf. Dieser wurde hierdurch in die Böschung geschleudert und blieb dort auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt, wurde aber dennoch vorsorglich vom Rettungsdienst für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Ein zunächst hinzugezogener Rettungshubschrauber konnte wieder entlassen werden. Sowohl der Sattelzug als auch der PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme wurde der rechten Fahrstreifen der A 63 in Richtung Mainz bis gegen 11:00 Uhr gesperrt. Den Schaden am PKW der 36-Jährigen schätzt die Polizei auf 5000 Euro, den am Sattelzug auf 20000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun die Umstände der Unfallentstehung, insbesondere, warum die 36-Jährige auf dem Standstreifen zum Stehen kam und warum der 61-jährige Fahrer des Sattelzuges den PKW rammte.

Im Einsatz waren neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch Kräfte der Feuerwehr Kirchheimbolanden, des Rettungsdienstes und der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell