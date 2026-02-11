Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall auf A 63

A 63/Bischheim (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen vermutlich einem PKW und einem LKW behindert derzeit den Verkehr auf der A 63 zwischen Kirchheimbolanden und Freimersheim in Fahrtrichtung Mainz. Da nicht genau bekannt ist, ob es zu schwereren Verletzungen bei einem der am Unfall beteiligten Personen gekommen ist, ist ein Rettungshubschrauber neben der Autobahn gelandet. Zum Unfallhergang, zur genauen Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sowie zu Körper- und Sachschäden können noch keine Angeben gemacht werden. Ebenso nicht zur Dauer der Behinderungen. Wir berichten nach.

