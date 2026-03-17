Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfall

Aalen (ots)

Jagstzell: Farbschmierereien

Zwischen Sonntag und Dienstag besprühten bislang Unbekannte eine Wand einer Schule in der Schulstraße mit Farbe. Außerdem wurden Eier an die Wand geworfen.

Die Betonwand der Gemeindehalle, ebenfalls in der Schulstraße, wurde ebenfalls mit Farbe besprüht und mit Eiern beworfen. Dies wurde bereits am vergangenen Freitag festgestellt.

Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Westhausen: Unfall

Ein 29-jähriger Seat-Lenker befuhr am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr die B290 von Immenhofen in Richtung Einmündungsbereich Aalen/Westhausen. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste eine vor ihm fahrende 22-Jährige ihren VW abbremsen. Dies erkannte der Seat-Fahrer zu spät und fuhr auf den VW auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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