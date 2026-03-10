PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0172 --Räuber in Haft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	07.03.2026

Einsatzkräfte nahmen am Samstag einen 17 Jahre alten Jugendlichen fest. Er ist verdächtig, im Dezember 2025 einen 91 Jahre alten Mann in Obervieland ausgeraubt und diesen dabei auch verletzt zu haben (Siehe Pressemitteilung 0832/2025).

Mitte Dezember wurde der 91-Jährige, als er aus einem Bus ausstieg, von einem zunächst Unbekannten angesprochen und dann gepackt. Dabei hatte der Räuber dem Senior das Portemonnaie und die Armbanduhr entrissen und war geflüchtet. Der Senior erlitt Hautabschürfungen und Prellungen. Intensive Ermittlungen der Soko Junge Räuber führten die Polizisten schnell auf die Spur des 17-Jährigen. Dieser hatte sich zwischendurch ins Ausland abgesetzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen wurde dann ein Haftbefehl erlassen.

Dieser wurde am vergangenen Samstag durch Einsatzkräfte der Polizei Niedersachsen vollstreckt, als sich der 17-Jährige am Bahnhof in Nienburg aufhielt. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

