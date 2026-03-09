Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0171 --Pyrotechnik und Beleidigungen bei Demonstration--

Ort: Bremen Zeit: 08.03.2026, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Sonntagnachmittag eine Demonstration in der Innenstadt. Bei dem überwiegend friedlichen Aufzug wurden aber auch Pyrotechnik gezündet und Polizisten beleidigt.

Unter dem Motto "Feministischer Streik" waren vom Weserstadion bis zum Domshof zeitweise bis zu 6000 Menschen überwiegend friedlich unterwegs. Etwa ab 16:15 Uhr fiel jedoch eine Personengruppe von etwa 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf, die polizeifeindliche Parolen skandierte. Unter anderem wurde "Alle Bullen sind Schweine" gerufen. Außerdem wurden Rauchtöpfe und bengalische Fackeln gezündet. Die Einsatzkräfte dokumentierten die Verstöße, stellten Personalien fest und fertigten entsprechende Anzeigen. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Gegen 17:30 Uhr wurde die Versammlung von den Initiatoren für beendet erklärt.

