POL-HB: Nr.: 0168 --Vandalismus in Horn-Lehe

Ort: Bremen Horn-Lehe Zeit: 07.03.2026, 00.01 Uhr

In der Nacht zu Samstag zogen mehrere Jugendliche durch den Bremer Stadtteil Horn-Lehe und beschädigten offenbar wahllos Autos sowie eine Bushaltestelle.

Gegen kurz nach Mitternacht meldete eine Anruferin über den Notruf, dass Jugendliche eine Bushaltestelle in der Straße Am Herzogenkamp entglast hätten. Kurz darauf berichtete ein weiterer Zeuge, dass eine Gruppe junger Menschen in der Umgebung Fahrzeuge beschädigen würde.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg - die Verdächtigen konnten nicht mehr angetroffen werden. Einsatzkräfte stellten jedoch in mehreren Straßen Sachbeschädigungen fest. Unter anderem in der Tietjenstraße, der Heinrich-Gefken-Straße sowie im Vorkampsweg wurden Fahrzeuge verschiedener Fabrikate beschädigt. In den meisten Fällen waren die Autoscheiben eingeschlagen worden.

Die Ermittlungen dauern an, die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362 3888 zu melden.

