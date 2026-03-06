PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0166--Polizei nimmt Einbrecher fest--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße
Zeit: 	5.3.26, 0.15 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten in der Nacht zu Donnerstag einen 27-Jährigen, der zuvor in den Kiosk einer Eishalle in Walle eingebrochen war. Seine Beute hatte er noch bei sich.

Der Täter verschaffte sich über ein Tor in einer Nebenstraße Zugang zum Gelände. Dort begab er sich auf die Gebäuderückseite, wo er eine Glastür zur Eishalle aufbrach. Mit einem Feuerlöscher schlug der Eindringling die Tür zum dortigen Kiosk ein und entwendete die Kassenlade sowie die Kaffeekasse. Anschließend flüchtete er. Alarmierte Einsatzkräfte stellten den Verdächtigen noch in Tatortnähe im Grünzug West.

Der 27 Jahre alte Mann wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf ein Revier gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen Einbruchdiebstahls dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

