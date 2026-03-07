Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0167 --Reizgas in Schule eingesetzt--

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Ellmersstraße Zeit: 06.03.26, 12 Uhr

Ein Jugendlicher versprühte am Freitagmittag Pfefferspray in einem Schulgebäude in Walle, verletzte damit sechs Schülerinnen und Schüler und flüchtete anschließend.

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zunächst mit einem Großaufgebot zur Schule in der Ellmersstraße aus. Die angetroffenen Verletzten erlitten Reizungen im Augenbereich und wurden vor Ort behandelt. Eine Schülerin musste vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach entsprechender Lüftung durch die Feuerwehr konnte der Schulbetrieb anschließend wieder aufgenommen werden.

Die Ermittlungen zu dem Täter wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

