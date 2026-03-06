PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0165 --Indiana Jones und der verlorene Poller--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Altstadt, Balgebrückstraße
Zeit: 	06.03.26, 00.15 Uhr

Zwei stark alkoholisierte Männer sorgten in der Nacht zu Freitag für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz in der Bremer Altstadt. Statt ein Taxi zu rufen, entschieden sich die beiden kurzerhand für ein anderes Fortbewegungsmittel - einen Gabelstapler.

Das Arbeitsgerät wurde kurzgeschlossen und anschließend gestartet. Mit dem ungewöhnlichen Gefährt ging es dann auf eine wenig elegante Spritztour durch die Balgebrückstraße. Dabei mussten eine Parkbank, mehrere Stühle eines Eiscafés, eine Eiswaffel aus Kunststoff sowie eine Holzskulptur der Bremer Stadtmusikanten unfreiwillig Bekanntschaft mit den Gabelzinken machen.

Am Domshof bekam schließlich auch ein Poller Besuch vom Stapler. Der stand jedoch äußerst unbeweglich im Weg und wurde kurzerhand überfahren.

Die Irrfahrt endete wenig später, als alarmierte Einsatzkräfte das Gefährt stoppten. Der 57-jährige Fahrer, bei dem später rund 2,4 Promille festgestellt wurden, stolperte aus dem Führerhaus und versuchte noch einen wenig überzeugenden Fluchtversuch zu starten. Der 35-jährige Beifahrer wurde ebenfalls gestellt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gabelstapler wurde sichergestellt - und wird künftig wohl wieder ausschließlich für seine eigentliche Aufgabe genutzt: das Heben von Lasten, nicht von Promillewerten.

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

