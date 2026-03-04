PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0161 --Bombendrohung löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hauptbahnhof
Zeit: 	04.03.2026, 12:45 Uhr

Ein Anrufer löste mit einem Hinweis auf eine Bombe am Mittwochmittag einen größeren Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus.

Gegen 12:45 Uhr meldete ein Anrufer über den Zentralruf der Polizei, dass Sprengstoff im Hauptbahnhof abgelegt wurde. Das Gebäude wurde umgehend geräumt und umfangreich abgesperrt. Alarmierte Delaborierer der Bundespolizei durchsuchten anschließend das Gebäude. Auch ein spezieller Roboter kam dabei zum Einsatz, um einen verdächtigen Gegenstand auf dem Gleis zu untersuchen. Sprengmittel wurden nicht gefunden. Die Sperrungen wurden anschließend aufgehoben und der Bahnhof wieder geöffnet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat dauern an. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Falschmeldungen neben der strafrechtlichen Verfolgung die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können. Zusätzlich drohen mögliche zivilrechtliche Forderungen.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
